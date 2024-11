Die Nucor Corporation, einer der führenden Stahlhersteller in den USA, zeigt sich an der Börse weiterhin robust. Trotz leichter Kursverluste in den letzten Handelstagen liegt die Aktie mit einem Plus von 14,26% auf Monatssicht deutlich im Plus. Der aktuelle Kurs von 148,15 Euro spiegelt das anhaltende Vertrauen der Investoren in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens wider.

Fundamentaldaten im Fokus

Die Fundamentaldaten von Nucor unterstreichen die solide Position des Unternehmens. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,99 für das Jahr 2024 und einer prognostizierten Dividendenrendite von 1,29% bietet die Aktie eine interessante Mischung aus Wachstum und Ertrag. Die Marktkapitalisierung von 35,2 Milliarden Euro unterstreicht zudem die Bedeutung von Nucor als wichtigen Player in der Stahlindustrie.

