© Foto: Mary Altaffer/AP/dpa



Diese in den kommenden Tagen (KW46) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Dienstag, 12. November: Home Depot Die Zinswende der US-Notenbank nimmt mit der inzwischen zweiten Senkung an Fahrt auf, nichtsdestotrotz verlangten Bond-Anleger in den vergangenen Wochen immer höhere Prämien für US-Staatsanleihen. Das hat auch dazu geführt, dass die Hypothekenzinsen wieder deutlich gestiegen sind - diese treffen nun auf eine Baukonjunktur, die sich in den vergangenen Monaten bereits erheblich eingetrübt hat. Keine guten Voraussetzungen für Home Depot, die mit Abstand größte …