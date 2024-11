Unterföhring, (ots) -10. November 2024. Neue Folgen. Vertraute Programme. SAT.1 erneuert ab Montag, 18. November 2024, sein Programm am Nachmittag und am Vorabend.15:00 Uhr haben die "Auf Streife"-Ermittler neue Einsätze.16:00 Uhr begleitet SAT.1 "Lebensretter hautnah" von Notfall zu Notfall.17:00 Uhr zeigt Bärbel Schäfer in "Notruf", wie Rettungskräfte Menschenleben retten.Und um 18:00 Uhr steht Deutschlands bekanntester Anwalt Ingo Lenßen in der neuen Scripted-Reality-Serie "Lenßen hilft" an der Seite seiner Mandanten für mehr Gerechtigkeit.Fans der Serie "Für alle Fälle Familie", die noch bis zum 15. November um 18:00 Uhr läuft, können sie im gewohnten Rhythmus weiter auf Joyn schauen.SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: ",Für alle Fälle Familie' hat um 18:00 Uhr in SAT.1 ihr Publikum nicht wie erhofft gefunden. Alle Fans können die Serie weiter auf unserem Superstreamer Joyn verfolgen. Ich möchte mich beim Produktionsteam und beim gesamten Cast bedanken. Wer die Serie schaut, sieht, dass sie mit Herzblut gemacht wurde."Das neue Line-Up kurz zusammengefasst:15:00Uhr: "Auf Streife - Die neuen Einsätze"16:00 Uhr: "Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt"17:00 Uhr: "NOTRUF"18:00 Uhr: "Lenßen hilft"19:00 Uhr: "Die Spreewaldklinik"Pressekontakt:Stella LosackerCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 -1168email: stella.losacker@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1162email: Clarissa.Schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5905205