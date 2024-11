Die Koenig & Bauer AG, der älteste Druckmaschinenhersteller der Welt, verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. In den vergangenen vier Wochen konnte die Aktie einen beachtlichen Zuwachs von 27,77% verbuchen. Der aktuelle Kurs liegt bei 11,18 EUR (Stand: 09. November 2024), was einer Steigerung von 38,24% gegenüber dem 52-Wochen-Tief entspricht. Diese positive Entwicklung spiegelt das wachsende Vertrauen der Investoren in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens wider.

Attraktive Bewertungskennzahlen

Aus Sicht der Analysten präsentiert sich die Koenig & Bauer Aktie derzeit als unterbewertet. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,15 und einem für 2024 prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,54 bietet die Aktie interessante Einstiegschancen für wertorientierte Anleger. Trotz der Herausforderungen in der sich wandelnden Druckindustrie zeigt Koenig & Bauer seine Innovationskraft und Anpassungsfähigkeit.

