eDreams ODIGEO, die weltweit führende Reiseabonnement-Plattform und eines der größten E-Commerce-Unternehmen in Europa mit seinen Reisemarken Opodo, eDreams, GO Voyages und Travellink, hat die Ergebnisse ihres jährlichen Reports "A Year in Travel" veröffentlicht. Der eDreams ODIGEO 2024 "A Year in Travel" - Report wurde anhand der Flugbuchungsdaten und Suchergebnisse der Online-Reisebüromarken des Unternehmens (eDreams, Opodo, GO Voyages und Travellink) erstellt und gibt spannende Einblicke in Trends sowie die Top-Reiseziele.Top-Reiseziele 2024: Palma de Mallorca und Barcelona bleiben FavoritenPalma de Mallorca, Barcelona und Istanbul führen 2024 die Liste der beliebtesten Reiseziele an. Die größte der Baleareninsel, Mallorca, bleibt auch dieses Jahr das Lieblingsziel der Deutschen und zieht mit ihrer Mischung aus Natur, Nachtleben und historischen Stätten Sonnenanbeter, Outdoor-Fans und Kulturinteressierte gleichermaßen an. Hauptstädte wie London, Paris und Lissabon behaupten sich weiterhin als Reiseklassiker und stehen bei deutschen Reisenden hoch im Kurs. Amsterdam, Zürich und Tunis befinden sich 2024 neu unter den Top 15 Zielen.Top 10 der von deutschen Reisenden gebuchten Urlaubsziele1. Palma de Mallorca2. Barcelona3. Istanbul4. London5. Paris6. Antalya7. Lissabon8. Madrid9. Wien10. RomTop 10 der 2024 weltweit über eDreams ODIGEO gebuchten Reiseziele1. Paris2. Barcelona3. Palma de Mallorca4. Madrid5. London6. Rom7. Lissabon8. Amsterdam9. Istanbul10. MalagaDeutschland ist am beliebtesten bei spanischen ReisendenDie meisten Reisenden, die 2024 nach Deutschland kamen, stammen aus Spanien und Frankreich. Diese beiden Länder stellen die größten Gruppen internationaler Touristen dar. Städte wie Berlin, München und Frankfurt waren dabei die 3 Top-Destinationen bei ausländischen Gästen.Top 5 Nationalitäten, die 2024 nach Deutschland kamen1. Spanien 19 %2. Frankreich 14 %3. Italien 10 %4. Österreich 9 %5. Großbritannien 9 %Beliebte Reiseziele 2024: Diese Städte verzeichnen den größten BuchungsanstiegUnter den wachstumsstärksten Ziele 2024 bei deutschen Reisenden sind die italienische Stadt Turin (+32 %), Hurghada in Ägypten (+32 %) und Graz in Österreich (+31 %).Die italienische Stadt Turin verzeichnet einen Zuwachs von 32 %. Hurghada (+32 %) erfreut sich ebenfalls immer größerer Beliebtheit. Mit 31 % Wachstum zeigt auch Graz, Österreichs zweitgrößte Stadt, einen deutlichen Anstieg. Reisende suchen nach faszinierenden Städten, die mit ihrem Kulturangebot punkten, aber auch Destinationen, die mit Sonne und preisgünstigen Angeboten locken. Inlandsreiseziele wie Köln (+23 %) und Hamburg (+19 %) befinden sich 2024 das erste Mal unter den wachstumsstärksten Destinationen.Reiseverhalten 2024: Mehr Frühbucher, weniger Last-MinuteDie Daten zur Aufenthaltsdauer im Jahr 2024 zeigen eine Präferenz zu Kurzreisen und Aufenthalten mittlerer Länge (7-13 Tage) bei deutschen Reisenden. Die Mehrheit der Reisenden bevorzugt Aufenthalte von 3 bis 4 Tagen (29 %). Das unterstreicht die anhaltende Beliebtheit, insbesondere für Städtereisen oder verlängerte Wochenenden. Nur 17 % der Deutschen reisen mehr als 13 Tage. 32 % der deutschen Reisenden reservieren sehr kurzfristig (0-15 Tage vor der Abreise). 2023 waren es noch 36 %. Die Last-Minute-Reisenden 2024 werden dicht gefolgt von den Frühbuchern. 29 % buchen 61 Tage oder mehr im Voraus (vs. 26 % 2023), um von frühzeitigen Angeboten und Verfügbarkeiten zu profitieren.Diese Reisetrends prägten 2024 und sollte man auch 2025 im Auge behalten:- Musiktourismus boomt 2024 und wird auch 2025 eine Rolle spielen. Internationale Topstars wie Taylor Swift kurbelten 2024 Konzerreisen gerade zu an. Die Suchanfragen nach Städten, in denen sie auftrat, stiegen start an, etwa um 473 % in Stockholm und 339 % in Warschau, während in München vom 27. und 28. Juli 2024 ein Plus von 72 % verzeichnet wurde. Eine globale eDreams-ODIGEO-Umfrage ergab, dass 71 % der Befragten eine Reise zu einem Zielort speziell für ein Musikereignis in Erwägung gezogen haben oder in Erwägung ziehen würden. Musikveranstaltungen werden auch im Jahr 2025 einen festen Platz in unseren Kalendern haben, wobei Superstars wie Shakira, Bruce Springsteen oder Oasis im Mittelpunkt stehen.- Social Media inspiriert zu Reisen: 75 % der Reisenden geben an, dass sie Tiktok, Instagram und Co. zur Inspiration für Reisen nutzen. Die Gen Z und die Millennials lassen sich dabei am ehesten von sozialen Medien beeinflussen: 57 % der 18- bis 24-Jährigen und 53 % der 25- bis 34-Jährigen gaben in einer eDreams-ODIGEO-Umfrage 2024 an, dass sie als direktes Folge von Social Media-Aktivitäten Reiseziele besucht haben, die sie zuvor nicht in Betracht gezogen hätten.- Sporttourismus ist ein Tourismusmagnet: Sporttourismus ist und bleibt einer der heißesten Reisetrends. Die Olympischen Spiele haben dabei 2024 eine wichtige Rolle gespielt, aber auch die Fußballfans waren anlässlich der Europameisterschaft zahlreich vertreten: Sie trugen zu einem Anstieg der Reisebuchungen nach Deutschland um 60 % bei, wobei einige der Städte, in denen die mit Spannung erwarteten Spiele ausgetragen wurden, einen Anstieg der Reisen um bis zu 175 % verzeichneten.- Trend Personalisierung: 2024 ist die Nachfrage nach personalisierten Reiseangeboten gestiegen. Laut einer Umfrage von eDreams ODIGEO bevorzugen 84 % der Befragten mehrere Optionen und vergleichen aktiv Fluggesellschaften und Hotels, statt sich auf einen Anbieter zu beschränken. Reisende möchten ihre Erlebnisse zunehmend individuell anpassen, von Flugzeiten bis zur Hotelauswahl. Dieser Trend zeigt einen Wandel weg vom "One-size-fits-all"-Ansatz und hin zu einer noch stärker verbraucherorientierten Reisebranche.Ausblick auf 2025: Tokio und Bangkok, die neuen Lieblingsdestinationen der Deutschen?Für 2025 haben sich die Deutschen bisher für Palma de Mallorca, London, Bangkok als beliebteste Reiseziele entschieden. Besonders auffällig ist jedoch der Trend bei den Suchanfragen, die vermehrt exotische Destinationen in den Fokus rücken: Bangkok, Tokio und Phuket zählen zu den meistgesuchten Reisezielen. Ebenfalls hoch im Kurs stehen Kapstadt, Bali (Denpasar) und Hanoi. Dieser Trend spiegelt ein wachsendes Interesse an Fernreisen nach Asien und in tropische Regionen wider, die als preiswerte und exotische Destinationen locken und den Trend nach Erlebnisreisen zeigen. Einem Bericht zufolge suchen Reisende (85 %) immer mehr nach außergewöhnlichen Erfahrungen, z. B. lokale Esskultur (64 %) entdecken und lokale Bräuche und Geschichte (48 %) erleben.Top 10 der gebuchten Reiseziele der Deutschen für 20251. Palma de Mallorca2. London3. Bangkok4. Barcelona5. Rome6. Tenerife7. Lisbon8. Tokyo9. Paris10. New York CityDana Dunne, CEO of eDreams ODIGEO, dazu: "Reisen waren im Jahr 2024 von einer steigenden Nachfrage nach personalisierten Urlaubserlebnissen geprägt. Die international Reisenden von heute legen Wert auf Auswahlmöglichkeiten, Flexibilität und Kostenersparnis. Technologische Fortschritte und der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) verändern weiterhin die Art und Weise, wie wir reisen. KI spielt dabei eine unsichtbare, aber entscheidende Rolle - von der Ideenfindung über den Preisvergleich bis hin zur Buchung und Erstellung individueller Reiseangebote. Unsere aktuellen Forschungsergebnisse bestätigen, dass 73 % der Reisenden KI bereits für ihre Reise nutzen oder daran interessiert sind, dies zukünftig zu tun.Auch durch soziale Medien inspirierte Reisen bleiben dieses Jahr ein deutlicher Trend: TikTok, Instagram und Pinterest sind beliebte Plattformen für Reisetipps, besondere Fotospots vor Ort und authentische Erfahrungsberichte aus erster Hand.Ein Blick auf die internationale Reisekarte 2024 zeigt, dass beliebte Klassiker wie Paris, Barcelona und Palma de Mallorca an der Spitze der Rankings stehen. Gleichzeitig gewinnen weit entferntere Ziele wie Kuala Lumpur, Hurghada oder Santiago de Chile an Beliebtheit. Unsere Daten zeigen, dass die Verbraucher vermehrt neue Ziele entdecken und dabei immersive Reiseerlebnisse sehr schätzen. Neben großen Sportveranstaltungen war es besonders spannend, den Einfluss des Musik-Tourismus auf die Weltwirtschaft in diesem Jahr zu beobachten. Weltstars wie Taylor Swift inspirierten Fans dazu, für die Konzerte ihrer Lieblingsstars um die Welt zu reisen. Dieser Trend wird sich auch nächstes Jahr fortsetzen, denn die Oasis-Reunion hat die Suchanfragen für Manchester bereits um 700 % steigen lassen.Mit Blick auf das Jahr 2025, in dem der Fokus erneut auf Neuentdeckungen und Erlebnissen liegt, zeichnet sich bereits erneut ein verstärktes globales Reiseinteresse hinsichtlich bedeutender kultureller, sportlicher und musikalischer Events weltweit ab. Während Bangkok, London und Paris bisher international die Spitzenplätze bei den Buchungen für 2025 einnehmen, sehen wir jedoch auch, dass die Reisenden nach Reisezielen in Amerika, Europa, Asien und Australien suchen. Zu Beginn eines neuen Jahres weltweiter Reisen sind wir bestrebt, mithilfe von innovativen Lösungen, neue und dynamische Erlebnisse zu bieten, die den sich wandelnden Bedürfnissen der modernen Reisenden gerecht werden."* Suchanfragen auf allen eDreams ODIGEO Plattformen zwischen dem 1. Juni 2023 - 13. Dezember 2023 vs. 1. Juni 2022 - 13. Dezember 2022.** Basierend auf einer weltweiten Befragung von 9.000 Verbrauchern durch das Marktforschungsunternehmen OnePoll im Jahr 2024.*** Die Statistiken basieren auf einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens OnePoll unter 9.000 Verbrauchern weltweit, die 2024 durchgeführt wurde.**** Daten aus Roundtrip-Buchungen, die auf den eDreams ODIGEO-Plattformen ab dem 1. September 2023 für Reisen zwischen dem 14. Juni und dem 14. Juli 2024 in deutsche Städte, in denen die Europameisterschaft stattfand, vorgenommen wurden.***** Von einem Marktforschungsunternehmen durchgeführte Umfrage unter 10.000 Verbrauchern weltweit. Die Umfrage wurde in acht Ländern durchgeführt, darunter das Vereinigte Königreich, die USA, Frankreich, Deutschland, Italien, Portugal, Spanien und Schweden.MethodikDer Bericht "A year in travel 2024" von eDreams ODIGEO fasst die Flugbuchungs- und Suchdaten der Online-Reisebüromarken des Unternehmens (eDreams, Opodo, GO Voyages und Travellink) für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Oktober 2024 im Vergleich zu denselben Daten im Jahr 2023 zusammen. Reisedaten: 1. Januar bis 31. Dezember 2024 im Vergleich zu denselben Daten im Jahr 2023 und 1. Januar 2025 bis 31. Januar 2025.