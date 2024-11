Palfinger, der führende Hersteller von Hebe- und Ladesystemen, hat kürzlich bedeutende Expansionspläne bekannt gegeben. Das österreichische Unternehmen beabsichtigt, einen zweiten Produktionsstandort in Slowenien zu errichten. Die neue Anlage soll in der Kleinstadt Ormož entstehen und ein Investitionsvolumen von bis zu 70 Millionen Euro umfassen. Dieser strategische Schritt folgt dem bereits bestehenden Werk in Maribor und unterstreicht Palfingers Engagement für nachhaltiges Wachstum in der Region.

Finanzielle Eckdaten im Überblick

Die Palfinger-Aktie verzeichnete zuletzt einen Kurs von 20,43 EUR und konnte im vergangenen Monat einen leichten Zuwachs von 0,25% verbuchen. Mit einer Marktkapitalisierung von 766,9 Millionen EUR und einer attraktiven Dividendenrendite von 4,82% für das Geschäftsjahr 2024 bleibt das Unternehmen für Anleger interessant. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,13 deutet auf eine möglicherweise günstige Bewertung hin.

Anzeige