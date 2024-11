Die Aumann AG, ein führender Hersteller von Spezialmaschinen für die Elektromobilität, zeigt sich trotz schwieriger Marktbedingungen widerstandsfähig. Am 9. November 2024 notierte die Aktie bei 10,21 EUR, was einer monatlichen Steigerung von 1,95% entspricht. Obwohl der Kurs im Jahresvergleich um 27,07% gefallen ist, liegt er aktuell 5,09% über dem 52-Wochen-Tief, was auf eine mögliche Trendwende hindeutet.

Finanzkennzahlen im Fokus

Besonders bemerkenswert ist das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,54, was auf eine potenzielle Unterbewertung der Aktie hinweist. Für das Geschäftsjahr 2024 plant Aumann eine Dividende von 0,20 EUR je Aktie, was einer Rendite von 1,20% entspricht. Mit einem prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,47 für 2024 präsentiert sich das Unternehmen in einer finanziell soliden Position, die Investoren aufhorchen lassen könnte.

