Die Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03), Spezialist für Automatisierungslösungen und Robotik, bleibt auch in einem schwachen Marktumfeld profitabel. Zwar schrumpfte der Umsatz im ersten Halbjahr 2025 um 23,4 % auf 108,3 Mio. €, doch die EBITDA-Marge hielt sich mit 10,5 % auf hohem Niveau - und damit sogar über der Jahresprognose von 8 bis 10 %. Grund für die robuste Ertragslage sind strikte Kostendisziplin und eine gezielte Kapazitätsanpassung an die verhaltene Nachfrage, vor allem im Automotive-Bereich. E-Mobility schwächelt - Next Automation wächst Der Auftragseingang sank insgesamt um 30,8 % auf
