Die Aumann AG bleibt trotz Gegenwinds profitabel. Nach neun Monaten 2025 lag der Umsatz bei 157,7 Mio. € (-32,4 %), das EBITDA bei 18,3 Mio. € - die EBITDA-Marge stieg von 10,8 % auf 11,6 %. Dahinter stehen konsequente Kosteneinsparungen in der Auftragsabwicklung und eine kapazitätsseitige Anpassung an die schwache Nachfrage. Aumann Auftragseingang: E-Mobility klemmt - Next Automation glänzt Der Order Intake summierte sich auf 112,4 Mio. € (-28,9 %). E-Mobility gab um 39,1 % auf 82,9 Mio. € nach - belastet von volatiler Politik, Zöllen und einer vorsichtigen Auto-Capex. Lichtblick: Next Automation ...

