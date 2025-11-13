EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Aumann AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

1. Angaben zum Emittenten Aumann AG

Dieselstraße 6

48361 Beelen

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 13.11.2025

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 12.917.048

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0





