Anzeige
Mehr »
Samstag, 24.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold vor 5.000-USD-Marke: Über 2 Mio. Unzen Gold - und trotzdem erst 63 Mio. USD Börsenwert?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3
Xetra
23.01.26 | 17:35
105,50 Euro
+0,19 % +0,20
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
VOLKSWAGEN AG VZ Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VOLKSWAGEN AG VZ 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
104,70105,3023.01.
104,70105,2523.01.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALL FOR ONE GROUP
ALL FOR ONE GROUP SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALL FOR ONE GROUP SE42,600-0,23 %
AUMANN AG13,900+0,72 %
CARL ZEISS MEDITEC AG28,360-3,34 %
DATAGROUP SE70,20-0,85 %
DOUGLAS AG10,580-0,75 %
ENERGIEKONTOR AG37,650-1,31 %
FORTEC ELEKTRONIK AG14,750+0,68 %
GERRESHEIMER AG27,100-0,73 %
HUGO BOSS AG34,800+0,09 %
HYPOPORT SE102,60-0,58 %
KRONES AG142,00+2,16 %
NORDEX SE33,460+1,33 %
RHEINMETALL AG1.830,00+2,21 %
VOLKSWAGEN AG VZ105,50+0,19 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.