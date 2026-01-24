Aktien: Wieder mal eine typische Trump-Börsenwoche - am Wochenende neue Zölle angekündigt, Zoff gemacht. Am Montag beginnen die Märkte zu fallen, setzt sich weiter fort. Bis dann - wegen oder unter Brösendruck? - Trump rudert wieder zurück. Diesmal in Davos, wo er für sich in Anspruch nehmen kann, den "worst performing" US-Präsidenten gegeben zu haben - ever. Aber die Anleger müssen mit Trump, seinen Wilden Drohungen, seinen unberechenbaren Aktivitäten klarkommen. Nachdem jetzt Grönland erstmal - wer weiss wie lange - auf die langwierig scheinenende Verhandlungsebene heruntergestuft wurde, geht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
