Summary: Aumann erzielt 2025 rund 205 Mio. € Umsatz und bleibt damit unter Vorjahr EBITDA-Marge steigt auf rund 14 % und übertrifft die Prognose deutlich Operative Verbesserungen und starke Q4-Performance als Haupttreiber Hohe Nettoliquidität schafft Spielraum für Zukäufe und Diversifizierung Die Aumann AG hat im Geschäftsjahr 2025 operativ besser abgeschnitten als zunächst zu erwarten war. Nach ersten Hochrechnungen lag der Umsatz bei rund 205 Mio. € und damit mehr als 100 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Auf Ergebnisebene zeigte sich jedoch ein deutlich anderes Bild: Mit einer EBITDA-Marge von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwertewelt