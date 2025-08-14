Die Aumann AG (DE000A2DAM03) demonstriert in schwierigem Umfeld ihre operative Klasse. Der Automatisierungsspezialist aus Beelen hält trotz Umsatzrückgang die Profitabilität stabil und bestätigt seine Prognose. Robuste Ertragskraft trotz Herausforderungen: Mit 108,3 Millionen Euro lag der Halbjahresumsatz erwartungsgemäß 23,4 Prozent unter Vorjahr. Doch die EBITDA-Marge von 10,5 Prozent beeindruckt. Sie liegt sogar über der Jahresprognose von acht bis zehn Prozent. Diese Leistung verdankt Aumann der strengen Kostendisziplin und gezielten Kapazitätsanpassungen. Die volatile Marktsituation und restriktive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
