Die Salesforce-Aktie zeigt sich in jüngster Zeit in robuster Verfassung. Der Aktienkurs des führenden CRM-Softwareanbieters konnte im vergangenen Monat um beachtliche 11,54% zulegen. Am 9. November notierte die Aktie bei 300,28 EUR, was einem leichten Rückgang von 0,03% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz des minimalen Tagesverlusts liegt der Kurs nur knapp 0,34% unter seinem 52-Wochen-Hoch, was die anhaltende Stärke des Titels unterstreicht.

Fundamentaldaten im Fokus

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 wird für Salesforce ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 7,85 prognostiziert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird mit 66,14 angegeben. Diese Kennzahlen deuten auf eine relativ hohe Bewertung hin, spiegeln jedoch auch die Wachstumserwartungen an das Unternehmen wider. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.

