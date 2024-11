Baku - In Aserbaidschan beginnt am (morgigen) Montag die 29. Klimakonferenz der Vereinten Nationen. An der COP29, wie sie abgekürzt heisst, sollen die Teilnehmerstaaten ein neues kollektives Finanzziel für Investitionen in den weltweiten Klimaschutz verabschieden. Die Schweiz verfolgt am Klimagipfel unter anderem das Ziel, die Zahl der Geberländer für Investitionen in den weltweiten Klimaschutz zu vergrössern. Alle Länder sollten «nach ihren Möglichkeiten» ...

