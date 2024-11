Krypto News: MicroStrategy hält nun Bitcoin im Wert von 20 Milliarden Dollar!

Wer davon ausging, dass sich an Sonntagen am Kryptomarkt nicht viel tut, hat damit bisher auch meistens Recht gehabt. Heute sieht die Welt jedoch anders aus. Der Bitcoin-Kurs hat ein neues Allzeithoch von 80.000 Dollar erreicht und damit überschlagen sich auch die meisten Altcoins. Gewinne von 20 % und mehr sind heute bei vielen Altcoins zu sehen. Dogecoin ($DOGE) ist sogar um 34 % gestiegen, bei Cardano ($ADA) waren es zwischenzeitlich über 40 %. Wer hier investiert ist, hat also Grund zur Freude. Noch mehr dürfte sich allerdings Michael Saylor, der CEO von MicroStrategy, freuen. Seine Bitcoin sind nun über 20 Milliarden Dollar wert.

10 Milliarden Dollar Gewinn

Es sind Zahlen, die für die meisten schwer vorstellbar sind. Wenn alle Bitcoin geschürft sind, wird es 21 Millionen Coins geben. Das wird aber erst im Jahr 2140 der Fall sein. Während also längst nicht jeder einen ganzen Bitcoin besitzen kann, gibt es auch Unternehmen wie MicroStrategy, die nicht nur einen Coin kaufen. Inzwischen besitzt das Unternehmen 252.220 $BTC im Wert von 20 Milliarden Dollar.

As the price of $BTC reaches $80,000, MicroStrategy's Bitcoin holdings now exceed $20B, with an unrealized profit of more than $10B.MicroStrategy holds 252,220 $BTC($20.17B), with an average buying price of $39,266. pic.twitter.com/bR31oZTibX - Lookonchain (@lookonchain) November 10, 2024

Michael Saylor hat immer wieder betont, dass der Preis für ihn keine Rolle spielt. Er kauft ohne die Absicht, die Coins je verkaufen zu wollen. Daher hat er auch in allen Marktphasen bereits investiert. Bei 60.000 Dollar genauso wie bei 20.000 Dollar. Da sein Durchschnittspreis damit allerdings nur halb so hoch war wie der aktuelle Kurs, beläuft sich der Gewinn dieser Investments inzwischen auf über 10 Milliarden Dollar.

Weitere Käufe geplant

Salyor ist noch lange nicht fertig mit seinen Bitcoin-Käufen. Erst kürzlich wurde verkündet, dass MicroStrategy in den nächsten 3 Jahren 42 Milliarden Dollar aufbringen möchte, um sie zum größten Teil in Bitcoin zu investieren. Auch heute postet Saylor wieder, dass er findet, dass es Zeit wird, für neue Käufe.

