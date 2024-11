© Foto: Kyodo - picture alliance



Denken Sie schon über Weihnachtsgeschenke nach? Dann hat der Tagestipp etwas für Sie: Die Aktie von Sony könnte unterm Weihnachtsbaum eine gute Figur abgeben, wenn Sie das Papier jetzt als Weihnachstgeschenk kaufen!Im Supermarkt sehen Anleger schon länger Weihnachtsleckereien. Da darf ruhig schon über das Weihnachtsgeschenk nachgedacht werden. Aktien zu verschenken ist zwar etwas schwierig, aber deutlich origineller als ein Umschlag mit Geld. Zudem macht es auch was her, wenn sie gleich mit einem ordentlichen Gewinn verschenkt werden. Als so ein Geschenk, dass unter dem Weihnachtsbaum eine gute Figur abgibt, könnte sich die Aktie von Sony anbieten. Der japanische Elektronikriese hat durch …