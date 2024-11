Auf Ulta Beauty ISIN: US90384S3031 hatten wir am 29. Oktober aufmerksam gemacht und getitelt: "Buffett-Aktie vor Kaufsignal!" In unserer Stellungnahme an die Abonnenten des RuMaS Express-Service hatten wir geschrieben: "Nachdem bekannt wurde, dass Buffett beim größten Beauty-Einzelhändler der USA eingestiegen war, startete die Aktie am 15. August mit einem Plus von 12 Prozent in den Handel. Nach einer Berg- und Talfahrt gab es eine Kursberuhigung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...