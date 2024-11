NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von Springer Nature beim Kursziel von 39 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der führende Fachverlag, der in über 40 Ländern rund 3400 wissenschaftliche Publikationen anbiete, treibe den Wandel zum freien Zugang (Open Access) weiter voran, schrieb Roman Reshetnev in seiner am Montag vorliegenden Analyse. Er spricht global von einem robusten Markt, der bei einem Volumen von gut 10 Milliarden US-Dollar stabile einstellige Wachstumsraten biete. Bei Springer Nature rechnet Reshetnev zudem mit Margensteigerung und solider Cashflow-Entwicklung./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2024 / 07:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

