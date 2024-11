© Foto: Symbolbild von Vladimir Srajber auf Pexels



Mit Spannung blicken Anleger derzeit auf die Tesla-Aktie, die zuletzt eine beeindruckende Kursrallye hingelegt hat. Nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA schoss der Kurs in die Höhe und knackte prompt die Billionen-Marke. Gleichzeitig bietet Tesla in Europa mit neuen Anreizen eine Lösung für schwächelnde Verkaufszahlen - und dann gibt es da noch die Herausforderung aus China. Was bedeutet all das für die Aktie? Und lohnt es sich jetzt noch einzusteigen?

Musk und Trump: Ein starkes Duo für die Tesla-Aktie?

Donald Trump ist zurück, und das ist nicht nur für die USA ein Thema, sondern auch für Tesla. Elon Musk hat Trump bei dessen Wahlkampf kräftig unterstützt, und prompt gab es nach dem Sieg des Republikaners einen regelrechten Schub für die Tesla-Aktie. Innerhalb weniger Tage kletterte der Börsenwert von Tesla um satte 15 Prozent und übertraf wieder die Marke von 1 Billion US-Dollar - ein Erfolg, den Musk durchaus zu genießen scheint, denn sein Vermögen schoss dadurch auf über 300 Milliarden US-Dollar hoch.

Diese Verbindung zwischen Musk und Trump lässt aufhorchen, denn viele erwarten, dass sich Tesla damit gegen mögliche Änderungen in der Klimapolitik besser aufstellen könnte. Während andere Hersteller möglicherweise mit weniger staatlicher Unterstützung zu kämpfen haben, könnte Tesla dank Musks Einfluss auch in einer weniger klimafreundlichen politischen Landschaft gut dastehen. Außerdem hat Trump bereits in seiner Rede nach der Wahl erwähnt, wie sehr er Musks Unternehmen SpaceX bewundert. Das könnte sich als Trumpf für Tesla erweisen, sollte die neue Regierung wirklich härtere Regeln oder gar Einschränkungen für den Klimaschutz planen.

Verkaufsanreize und Konkurrenz aus China: Was Tesla gerade bewegt

Tesla hat sich in Europa eine ganz besondere Strategie überlegt, um die Verkäufe anzukurbeln: Für das beliebte Model Y gibt es nun ein Jahr lang kostenloses Laden an den Tesla-eigenen Superchargern, wenn man das Fahrzeug noch in diesem Jahr übernimmt. Zusätzlich wird ein Rabatt von bis zu 6.000 Euro angeboten und die Möglichkeit, durch Referral-Codes nochmals 500 Euro zu sparen. Gerade in Deutschland ist das eine geschickte Maßnahme, da die Verkaufszahlen von Elektroautos dort zuletzt stark gesunken sind und Tesla inzwischen hinter Volkswagen und sogar BMW liegt.

Doch während Tesla in Europa um Marktanteile kämpft, wird das Unternehmen in China von immer stärkeren Konkurrenten herausgefordert. XPeng, ein chinesischer Elektroauto-Hersteller, hat jüngst sein neues Modell vorgestellt, das nicht nur durch den Preis, sondern auch durch fortschrittliche Fahrassistenzsysteme punkten will - eine direkte Kampfansage an Teslas autonomes Fahrprogramm FSD. Die chinesische Konkurrenz bleibt also keinesfalls untätig und entwickelt sich technologisch rasant weiter. Kein Wunder, dass Musk nun ebenfalls sein autonomes Fahrprogramm auf dem chinesischen Markt etablieren möchte, um hier nicht an Boden zu verlieren.

Charttechnik: Teslas Höhenflug in der Kursanalyse

Wer auf die Tesla-Aktie schaut, sieht nach dem Trump-Effekt und der Rally zuletzt eine klare Aufwärtsbewegung, die charttechnisch beeindruckt. Mit dem Überspringen der Billionen-Marke und dem starken Anstieg nach dem Wahlsieg hat Tesla wieder einmal gezeigt, wie sensibel der Kurs auf politische Veränderungen reagiert. Analysten sprechen derzeit von einem stabilen Aufwärtstrend, der sich in einer klassischen W-Formation bewegt, was als positives Zeichen gilt. Unterstützungszonen liegen im Bereich von rund 320 US-Dollar, was dem Kurs zusätzliche Stabilität geben könnte, falls es zu einer kurzfristigen Korrektur kommen sollte. Der RSI bestätigt derzeit den Anstieg und setzt als mögliches Kursziel die 360 US-Dollar-Marke. Stopps könnten bei einem Longtrade aber eng bei 305 gesetzt werden.

Gerade jetzt, wo sich die Aktie auf einem Hoch bewegt, könnte jedoch auch ein Rücksetzer folgen, wenn der Trump-Effekt nachlässt oder sich die Konkurrenz aus China stärker auf dem US-Markt breitmacht. Anleger sollten hier also genau beobachten, ob der Kurs weiterhin über der 320-US-Dollar-Marke bleibt und sich so ein stabiles Kaufniveau bildet, oder ob es eher ein gutes Verkaufsfenster ist, um mögliche Gewinne mitzunehmen.

Rebound-Empfehlung - jetzt kaufen oder lieber warten?

Tesla bleibt eine spannende Aktie - und der jüngste Kursanstieg macht das Unternehmen für viele Investoren wieder attraktiver. Dank der Unterstützung von Trump könnte das regulatorische Umfeld für Tesla in den USA weniger herausfordernd werden, was das Unternehmen langfristig stärken würde. Charttechnisch ist die Aktie derzeit in einer stabilen Phase, die aber in beide Richtungen Potenzial bietet. Auch fundamental zeigt Tesla mit den neuen Anreizen in Europa und dem verstärkten Fokus auf den asiatischen Markt, dass es sich gegen sinkende Verkaufszahlen stemmt.

Für Anleger, die das Risiko nicht scheuen und auf weiteres Wachstum setzen, könnte jetzt eine gute Gelegenheit zum Einstieg sein. Kurzfristig sollte man jedoch die Entwicklungen in der Charttechnik und den Wettbewerb aus China genau im Auge behalten. Die Aktie könnte also durchaus noch Potenzial haben - aber nur für die, die bereit sind, die Achterbahnfahrt mitzunehmen.

