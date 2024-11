MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Die Anleger dürften negativ auf die Wertberichtigungen und die schwache operative Entwicklung reagieren, schrieb Analyst Christian Obst am Montagmorgen nach den Zahlen des Stahlkonzerns. Grundsätzlich blieben aber Übernahmespekulationen zunächst der wichtigste Faktor die Kursentwicklung./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2024 / 08:13 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006202005