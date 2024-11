Vaduz - Die Liechtensteiner Fürstenbank LGT kauft in Australien zu. Sie übernimmt von der Commonwealth Bank of Australia, der grössten Bank des Landes, das sogenannte Private-Advice-Geschäft mit sehr vermögenden Kunden, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Durch die Übernahme werden gemäss Communiqué voraussichtlich 5 Milliarden australische Dollar respektive mehr als 2,8 Milliarden Franken an verwalteten Vermögen an LGT Crestone, die australische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...