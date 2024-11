Tesla hat eine Vertriebsaktion rund um das Model Y in Europa gestartet. Kunden, die ab sofort ein neues Model Y bestellen und deren Fahrzeug bis zum 31. Dezember 2024 ausgeliefert wird, ein Jahr lang kostenloses Laden an allen Tesla Superchargern. Allerdings gelten einige Einschränkungen und Besonderheiten. So ist die Aktion, auf die Tesla Medien und Kunden per Mail und Social-Media-Posts aufmerksam gemacht hat, nur auf Neuwagen beschränkt, nicht ...

