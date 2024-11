Die Hannover Rück verzeichnet ein beeindruckendes Wachstum und blickt zuversichtlich in die Zukunft. Der Rückversicherungskonzern konnte seinen Nettogewinn in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 um 30 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro steigern. Dieser Anstieg wurde zusätzlich durch einen positiven Steuereffekt von 120 Millionen Euro begünstigt. Das operative Ergebnis (EBIT) legte sogar um 33,3 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro zu. Angesichts dieser starken Entwicklung hob das Unternehmen seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2024 deutlich an und erwartet nun einen Nettogewinn von rund 2,3 Milliarden Euro.

Ausblick auf 2025

Für das kommende Geschäftsjahr 2025 zeigt sich die Hannover Rück ebenfalls optimistisch. Der DAX-Konzern rechnet mit einem weiteren Anstieg des Konzernergebnisses auf etwa 2,4 Milliarden Euro. Diese positive Einschätzung basiert auf dem anhaltenden Wachstumskurs und der robusten Marktposition des Unternehmens. Die Dividendenstrategie bleibt unverändert, wobei eine jährliche Steigerung der ordentlichen Dividende für den Strategiezyklus 2024-2026 in Aussicht gestellt wird.

