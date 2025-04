NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Air Liquide vor Zahlen zum ersten Quartal von 210 auf 208 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Counihan prognostiziert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein Wachstum auf vergleichbarer Basis von 1,7 Prozent. Die Situation an den Weltmärkten bleibe eine Herausforderung für den Gasekonzern, schrieb er und kürzte seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda)./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / 07:32 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2025 / 07:32 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120073