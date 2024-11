Die NVIDIA-Aktie hat in der vergangenen Handelswoche 9,1% an Wert gewonnen und dabei drei neue Allzeithochs erreicht. Rückblick: Nach einer kleinen Korrektur in der letzten Oktober-Woche ist die NVIDIA-Aktie in der vergangenen Handelswoche auf neue Rekordstände ausgebrochen. Bereits am Mittwoch (+4,1%) sprangen die Notierungen über das ...

