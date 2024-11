FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.11.2024 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS MONDI TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 1150 (1275) PENCE - BARCLAYS RAISES DS SMITH TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 580 (435) PENCE - BARCLAYS RAISES IAG PRICE TARGET TO 320 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 530 (525) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RS GROUP PRICE TARGET TO 925 (875) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 750 (1000) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES IAG PRICE TARGET TO 270 (230) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 80 (83) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SERCO TARGET TO 185 (205) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 1100 (1180) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES NICHOLS TARGET TO 1230 (1100) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS TRUSTPILOT WITH 'BUY' - PRICE TARGET 331 PENCE - GOLDMAN RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 885 (884) PENCE - 'BUY' - HSBC STARTS RENISHAW WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 3350 PENCE - JEFFERIES CUTS HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 1020 (1090) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 60 (80) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CERES POWER TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 265 (190) PENCE - JPMORGAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 3.40 (2.90) EUR - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS ASOS PRICE TARGET TO 400 (460) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1150 (1225) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 450 (400) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 182 (185) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 115 (110) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2215 (2210) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob