Die Salzgitter AG spürt im Jahr 2024 die Last des schwachen Konjunkturverlaufs und hoher Energiekosten, die den Konzerngewinn im Bereich Stahlproduktion und -verarbeitung erheblich belasten. Trotz dieser Herausforderungen hat das Unternehmen in den ersten neun Monaten Umsätze von 7,7 Milliarden Euro erzielt, was zwar unter dem Vorjahresniveau von 8,4 Milliarden Euro liegt, jedoch durch strategische Beteiligungen und das starke Technologie-Segment unterstützt wird. Der Rückgang des EBITDA auf 320,6 Millionen Euro (gegenüber 576,0 Millionen Euro im Vorjahr) spiegelt das schwierige Marktumfeld wider, ...

