SdK lädt Anleiheinhaber der Veganz Group AG zur Informationsveranstaltung am 12.11.2024 ein Die Veganz Group AG hat die Inhaber der Anleihe 2020/2025 (WKN: A254NF / ISIN: DE000A254NF5) mit einem derzeit ausstehenden Nominalwert von 9,85 Mio. Euro zu einer Abstimmung ohne Versammlung im Abstimmungszeitraum vom 19.11.2024 bis zum 21.11.2024 eingeladen, in der unter anderem über eine Laufzeitverlängerung, die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters sowie weitere Anpassungen der Anleihebedingungen beschlossen werden soll. Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. lädt alle betroffenen Anleiheinhaber zu einer kostenlosen virtuellen Infoveranstaltung ein, die am 12.11.2024 um 16 Uhr stattfinden wird. Neben zwei Vorstandsmitgliedern von Veganz, dem CEO Jan Bredack, und dem CFO Massimo Garau, wird auch der designierte gemeinsame Vertreter, Rechtsanwalt Dr. Marc Liebscher, teilnehmen und im Nachgang an die Präsentation für Fragen zur Verfügung stehen. Eine vorherige Anmeldung zum Webinar ist unter www.sdk.org/informationsveranstaltung erforderlich. München, den 11.11.2024

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. Hinweis: Die SdK hält Anleihen der Veganz Group AG!



Kontakt:

Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Hackenstr. 7b

80331 München

Tel: 089 / 2020846-0

Fax: 089 / 2020846-10

E-Mail: info@sdk.org



Pressekontakt:

Daniel Bauer

Tel: 089 / 2020846-0

E-Mail: presseinfo@sdk.org



