Die meistgehandelten Produkte: Evotec mit Erholung!

Der DAX® startete heute wieder höher und nimmt Kurs auf sein Rekordhoch. Zu Beginn des Handels stieg der deutsche Leitindex um mehr als ein Prozent an. Letzte Woche hingegen verlor er aufgrund von Befürchtungen, dass Wahlsieger Trump, Handelshemnisse aufbauen könnte. Der Bitcoin konnte indessen sein Allzeithoch auf mehr als USD 81.000 erhöhen. Im Blickpunkt der Anleger stehen heute Call-Optionsscheine auf Coinbase.

Das Papier konnte in der vergangenen Woche, beginnend mit der US-Wahl um 43 Prozent ansteigen. Und auch heute macht die Aktie der Handelsplattform für Kryptowährungen damit weiter. Getrieben wird der Optimismus vom Krypto-Aufschwung. Damit hat sich das Unternehmen von seinem Tief im Sommer erholt. Damals fiel der Kurs auf USD 130. Die Anleger scheinen weiter positive Aussichten zu haben. Auch Call-Optionsscheine auf NVIDIA sind heute wieder sehr stark gefragt. Die Aktie des wertvollsten Unternehmens der Welt legte vergangene Woche mehr als 9 Prozent zu und konnte damit drei neue Allzeithochs erreichen. Die Quartalszahlen werden am 20. November erwartet. Dann wird sich zeigen ob NVIDIA auch diesesmal wieder die Erwartungen übertreffen kann. Letzlich gehören auch Call Knock-Out-Optionsscheine auf Evotec zu den meistgehandelten Produkten. Für das Biotech-Unternehmen aus Hamburg gibt es bedeutende Veränderungen in der Aktionärsstruktur. Der Investmentfond Triton hat seine Beteiligung am Unternehmen weiter ausgebaut. Damit werden nun rund 9 Prozent gehalten. Trotzdem musste das Papier jüngst Kursverluste hinnehmen. Heute wurde die Aktie aber um rund 11 Prozent auf EUR 8,50 nach oben getrieben. Folglich haben die Bullen vorerst wieder das Zepter übernommen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Evotec SE Call HD9VTA 2,43 8,50 EUR 6,22 EUR 3,52 Open End DAX® Call HD11TA 24,54 19447,50 Punkte 16988,61 Punkte 8,07 Open End DAX® Call HD9UXT 3,36 19447,50 Punkte 19132,85 Punkte 56,43 Open End DAX® Call HD6GF3 12,51 19447,50 Punkte 18197,47 Punkte 15,63 Open End DAX® Put HD93W2 2,00 19447,50 Punkte 19540,36 Punkte 114,69 Open End

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Coinbase Global Inc. Call HD8GBZ 9,02 296,55 USD 220,00 USD 3,22 15.01.2025 RWE AG Call HD4PZ7 0,24 30,60 EUR 33,00 EUR 14,04 17.12.2025 NVIDIA Corp. Call HD8GG3 4,34 147,66 USD 170,00 USD 32,02 15.01.2025 BASF SE Call HD7LRJ 0,36 445,025 EUR 46,00 EUR 11,35 17.12.2025 Tesla Inc. Call HC5AHH 7,63 337,905 USD 300,00 USD 4,19 18.06.2025

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 5,960 296,235 USD 180,441511 USD 3 Open End Rheinmetall AG Long HD367J 16,60 554,40 EUR 409,807462 EUR 4 Open End Infineon Technologies AG Long HC284Z 1,200 29,31 EUR 21,603776 EUR 4 Open End DAX® Long HC3TKM 8,73 19447,50 Punkte 17303,126212 Punkte 10 Open End E.ON SE Long HC68UZ 9,25 12,07 EUR 5,96045 EUR 2 Open End

