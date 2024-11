FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Mitte der Vorwoche eingeleitete Erholung der Aktien von Zalando hat sich am Montag fortgesetzt. Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) rät bei den Titeln des Internet-Modehändlers zum Kauf, dies gab am Montag Auftrieb.

Zalando waren am späten Mittag mit einem Plus von 2 Prozent unter den führenden Dax -Werten und standen mit diesem Kurszuwachs auch noch etwas besser da als der ebenfalls feste Leitindex.

Die Zalando-Aktien würden gegenüber der Konkurrenz mit einem 40-prozentigen Abschlag gehandelt - trotz höheren Wachstumspotenzials und einer stärkeren Bilanz, schrieb BofA-Analyst Joffrey Bellicha Meller. Die Wachstumsbeschleunigung sollte Wertpotenzial freisetzen. In Europa nehme der Online-Handel für Mode Fahrt auf, Zalando sollte Marktanteile gewinnen./ajx/mis