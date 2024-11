NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 259 auf 236 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Tempo der Erholung werde von der Profitabilität im Servicegeschäft gebremst, schrieb Analyst Ajay Patel in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Mit Blick auf 2025 bleibt er aber optimistisch für eine Neubewertung der Aktie des Windkraftanlagenbauers./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2024 / 03:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DK0061539921