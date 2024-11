NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 655 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry passte seine Schätzungen am Freitagabend an den Zwischenbericht der Briten an. Die Zahlen hätten keinen Einfluss auf seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie gehabt./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2024 / 20:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2024 / 20:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00B63H8491