ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM von 12,75 auf 12,05 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Franzosen hätten weiter enttäuscht, einige Punkte lägen aber außerhalb ihres Einflussbereichs, schrieb Analyst Jarrod Castle in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu jüngsten Zahlen. Er hofft, dass der Boden nun erreicht ist./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2024 / 18:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR001400J770