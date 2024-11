© Foto: picture alliance

Evotec-Aktien haussieren um 25 Prozent, angefeuert durch Übernahmegerüchte. Die Private-Equity-Firma Triton gab bekannt, dass sie sich eine Beteiligung von etwa 10 Prozent an dem Biotechnologieunternehmen gesichert hat.Am Montag haussieren die Aktien von Evotec zweistellig durch Übernahmespekulationen, was zu einem Anstieg von bis zu 25 Prozent auf 9,68 Euro führte. Damit standen sie an der Spitze des Nebenwerteindex SDAX. Triton, ein Finanzinvestor, hatte am Morgen bekannt gegeben, dass er direkt und indirekt einen Stimmrechtsanteil von über neun Prozent erworben hat. Bloomberg zufolge zieht Triton nun eine Übernahme von Evotec in Betracht. Das Unternehmen habe dazu das Gespräch mit …