Neue Funktionen ermöglichen Unternehmen eine sichere und vereinfachte Anwendungsverwaltung

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, gab heute eine erweiterte Zusammenarbeit mit Red Hat, Inc., dem weltweit führenden Anbieter von Open-Source-Lösungen, bekannt, um neue Lösungen zur Optimierung und Beschleunigung der Entwicklung und Verwaltung von Unternehmensanwendungen in virtuellen Umgebungen anzubieten. Durch die Kombination der intelligenten Dateninfrastruktur von NetApp mit Red Hat OpenShift bietet diese Zusammenarbeit Kunden mehr Flexibilität bei der nahtlosen Verwaltung ihrer virtualisierten Umgebungen vor Ort und in der hybriden Multicloud.

Unternehmen stehen zunehmend unter dem Druck, schnell Innovationen zu entwickeln und neue und differenzierte Unternehmensanwendungen zu entwickeln, die den laufenden Geschäftsbetrieb vereinfachen oder die Ergebnisse für die Kunden verbessern können. Red Hat OpenShift ist die branchenführende Hybrid-Cloud-Anwendungsplattform, die auf Kubernetes basiert und der Tausende von Unternehmen vertrauen, darunter mehr als die Hälfte der 25 weltweit führenden Fortune-500-Unternehmen. Sie hilft dabei, Anwendungslebenszyklen zu optimieren und Innovationen für KI voranzutreiben. NetApp erweitert seine Zusammenarbeit mit Red Hat, um Verbesserungen an seiner intelligenten Dateninfrastruktur zu liefern, die Kosten senken und die Flexibilität von Red-Hat-OpenShift-Umgebungen erhöhen, während Kunden containerisierte Kubernetes-Workloads und virtualisierte Anwendungen entwickeln, verwalten, sichern und schützen.

"In der sich ständig verändernden Technologielandschaft von heute müssen Unternehmen Flexibilität und Agilität an den Tag legen, um sich anpassen und eine erfolgreiche Strategie entwickeln zu können", so Jonsi Stefansson, Senior Vice President und Chief Technology Officer bei NetApp. "Die Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung moderner Unternehmensanwendungen erfordert leistungsstarke und sichere, persistente Flash-Speicher und fortschrittliche Datenverwaltungsfunktionen. Die intelligente Dateninfrastruktur von NetApp mit Red Hat OpenShift macht es für Kunden einfacher und schneller, ihre virtualisierten Umgebungen zu übernehmen und zu verwalten sowie Leistung, Mobilität und Sicherheit für kritische Daten zu bieten, die auf Red Hat OpenShift AI verwaltet werden."

Zur Unterstützung der erweiterten Zusammenarbeit mit Red Hat kündigt NetApp neue Funktionen an, die Kunden mehr Flexibilität bei der Bereitstellung und Verwaltung virtueller Umgebungen bieten, insbesondere bei der Nutzung von Red Hat OpenShift, darunter:

Trident: Die Integration der Container-Speicherschnittstelle (CSI) für Trident bietet Red-Hat-Kunden, die Red Hat OpenShift und Red Hat OpenShift Virtualization ausführen, direkten und vereinfachten Zugriff auf die fortschrittliche Replikations- und Disaster-Recovery-Software NetApp ONTAP®. Dadurch können Red-Hat-OpenShift-Betriebsteams und DevOps-Teams ihre vorhandenen, vertrauten Verwaltungsschnittstellen nutzen und ONTAP-Funktionalität in ihre bestehenden Arbeitsabläufe integrieren, während sie gleichzeitig leistungsstarken All-Flash-Speicher nutzen, der auch dann die Persistenz aufrechterhält, wenn virtuelle Maschinen oder Container erstellt, geändert oder entfernt werden. NetApp veröffentlicht eine neue Version von Trident, die integrierte Schutz-, Migrations- und Disaster-Recovery-Funktionen ohne zusätzliche Kosten enthält. Darüber hinaus wird die Unterstützung für Google Cloud NetApp Volumes erweitert.

NetApp hat neue validierte Designs für Red Hat OpenShift Virtualization und Red Hat OpenShift KI-Bereitstellungen auf seiner konvergenten Infrastrukturlösung Cisco FlexPod veröffentlicht. Dies gibt Kunden mehr Vertrauen, dass ihre virtualisierten und modernen KI-Workloads von Red Hat über einen einzigen Support- und Bereitstellungspunkt reibungslos ausgeführt werden , während sie Virtualisierungs- und Container-Management-, Netzwerk-, Server- und Speicherfunktionen nutzen. Red Hat OpenShift Dedicated mit Google Cloud NetApp Volumes in Google Cloud: Eine neue Integration mit NetApp Volumes bietet Kunden die Möglichkeit, einen First-Party-Speicherdienst in Google Cloud zu nutzen, um ihre containerisierten Workloads auszuführen, und gibt ihnen so mehr Flexibilität bei der Nutzung von persistenten Unternehmensspeichern, die auf NetApp ONTAP basieren. Mit Red Hat OpenShift Dedicated steht Unternehmen eine vollständig verwaltete Anwendungsplattform zur Verfügung, die mit fachkundigem Support dafür sorgt, dass ihre Cluster wie erwartet funktionieren. Jetzt haben Kunden eine unterstützte Möglichkeit, Red-Hat-OpenShift-Workloads in die Google Cloud zu verlagern und von den intelligenten Dateninfrastrukturfunktionen von NetApp ONTAP zu profitieren.

"Wir glauben an die Leistungsfähigkeit von Open-Source-Software, die Unternehmen dabei unterstützt, auf die neuesten Funktionen und Möglichkeiten für den Betrieb ihrer IT-Umgebungen zuzugreifen", so Stefanie Chiras, Senior Vice President, Partner Ecosystem Success, Red Hat. "Im Mittelpunkt der Open-Source-Philosophie steht die Zusammenarbeit, und in diesem Sinne erweitern wir unsere Zusammenarbeit mit NetApp, um Kunden die Flexibilität zu bieten, die sie benötigen, um Innovationen in ihren virtualisierten Umgebungen voranzutreiben. Die intelligente Dateninfrastruktur von NetApp bietet Red-Hat-OpenShift-Kunden eine solide Grundlage, um die in ihren virtuellen Bereitstellungen und Kubernetes-Containern ausgeführten Anwendungen weiter zu modernisieren und zu schützen."

Wenn Sie mehr über diese neuen Integrationen erfahren und wissen möchten, wie NetApp Ihre Red-Hat-OpenShift-Bereitstellungen verbessern kann, besuchen Sie den NetApp-Stand R45 auf der KubeCon in Salt Lake City, Utah, vom 12. bis 15. November 2024.

Über NetApp

NetApp ist das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, das einheitliche Datensicherung, integrierte Datendienste und CloudOps-Lösungen kombiniert, um eine Welt voller Störungen in Chancen für alle Kunden zu verwandeln. NetApp erstellt eine silofreie Infrastruktur, die Beobachtbarkeit und KI nutzbar macht, um die branchenweit bestmögliche Datenverwaltung zu ermöglichen. Als einziger unternehmensweiter Speicherservice, der in die weltweit größten Clouds nativ eingebettet ist, bietet unsere Datenspeicherung eine nahtlose Flexibilität. Darüber hinaus kreieren unsere Datenservices durch überlegene Cyber-Resilienz, Führung und Applikations-Agilität einen deutlichen Datenvorteil. Unsere CloudOps-Lösungen bieten durch Beobachtbarkeit und KI die kontinuierliche Optimierung der Leistung und Effizienz. Unabhängig vom Datentyp, der Arbeitsbelastung oder der Umgebung sind Sie in der Lage, Ihre Dateninfrastruktur mithilfe der NetApp zu transformieren, um Ihre unternehmerischen Möglichkeiten zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebook und Instagram

