DJ Finanzinvestor Triton stockt bei Evotec auf

DOW JONES--Der Finanzinvestor Triton hat seine Beteiligung an Evotec deutlich ausgebaut. Wie eine Sprecherin des Investors gegenüber Dow Jones Newswires bestätigte, hat Triton die Beteiligung auf 9,9 Prozent aufgestockt. Einen Bericht von Bloomberg, nach dem Triton eine Übernahme von Evotec auslotet, wollte sie nicht kommentieren.

Die Evotec-Aktie legt am frühen Nachmittag um 18 Prozent auf 9,00 Euro zu. Im Verlauf ist sie am Montag zwischenzeitlich auf bis zu 9,64 Euro gestiegen. Zuvor hatte die Aktie in diesem Jahr über 60 Prozent ihres Wertes eingebüßt. Ein Sprecher des im TecDAX und SDAX notierten Biotech-Unternehmens wollte den Bericht nicht kommentieren.

November 11, 2024 07:44 ET (12:44 GMT)

