Die Fresenius SE-Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen haben Analysten unterschiedliche Einschätzungen zum Kurspotenzial abgegeben. Während Goldman Sachs zurückhaltend bleibt, hat die Deutsche Bank ihr Kursziel leicht angehoben und empfiehlt weiterhin den Kauf der Aktie. Die operative Entwicklung des Gesundheitskonzerns wird als positiv bewertet, was sich in der Anhebung des Kursziels von 42 auf 44 Euro widerspiegelt.

Herausforderungen trotz positiver Entwicklung

Trotz des optimistischen Ausblicks einiger Analysten steht die Fresenius SE-Aktie vor Herausforderungen. Im XETRA-Handel verzeichnete das Papier zuletzt Kursverluste und fiel um 1,1 Prozent auf 33,48 Euro. Das aktuelle Kursniveau liegt dennoch deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 24,32 Euro. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 2,98 Euro je Aktie, was auf eine stabile Geschäftsentwicklung hindeutet. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

