NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Richemont von 145 auf 140 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Kennziffern des Luxusgüterkonzerns hätten weitgehend seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Piral Dadhania in seinem am Montag vorliegenden Kommentar im Nachgang der Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr. Für das Geschäftsjahr 2024/25 reduzierte er jedoch seine Ergebnisprognose (Ebit)./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2024 / 17:48 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2024 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0210483332