HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Freenet von 29 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Usman Ghazi passte seine Schätzungen am Montag an die neuen Finanzziele bis 2028 an. Er geht davon aus, dass eine Neubewertung der Aktien bis etwas über 30 Euro in den nächsten sechs Monaten nahezu sicher ist./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2024 / 06:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0Z2ZZ5