Turbulentes Treiben auf der politischen Bühne: In Deutschland zerbricht die Ampel-Koalition, in den USA gelingt Donald Trump die Rückkehr ins Weiße Haus. Über die Reaktionen an den Finanzmärkten, Gewinner und Verlierer, sowie die Reaktionen der Privatanleger im Handel mit Optionsscheinen, Knock-out Produkten und Zertifikaten sprechen Kemal Bagci (BNP) und Cornelia Frey (Senior Communication Manager Boerse Stuttgart Group) im Interview.