Trotz des Optimismus am Markt, dass es zu Veränderungen kommen könnte, sei es ungewiss, ob die deutschen Politiker dem Wunsch des Marktes nach höheren Steuerausgaben in Bereichen wie Energie, Verteidigung und Ukraine nachkommen werden, so Jane Foley, Senior FX Strategist bei der Rabobank. EUR wird sich auf 3-Monatssicht Richtung 1,05 bewegen "Das Timing ...

Den vollständigen Artikel lesen ...