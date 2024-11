Evotec - Aktie profitiert von Übernahme-Spekulation

Werbung







Die mögliche Übernahme des Wissenschaftsunternehmens Evotec durch den Finanzinvestor Triton sorgte am Montagmittag für einen positiven Kurssprung.



Das Biotechnologieunternehmen Evotec hatte in den letzten Monaten mit einigen Problemen zu kämpfen. Anfang des Jahres sorgte die Insiderhandels-Affäre des damaligen Vorstandschefs Werner Lanthaler für Aufsehen und sorgte für eine Neubesetzung des Vorstandspostens. Des Weiteren sorgten die negativen Geschäftsaussichten im Rahmen der letzten Quartalsberichte für starke Kursrückgänge. Seit Jahresbeginn hat der Aktienkurs des Unternehmens knapp 57 Prozent an Wert verloren. Nun sorgte die Spekulation einer möglichen Übernahme durch den Finanzinvestor Triton für einen positiven Kurssprung. Hintergrund war die Ankündigung der Private-Equity-Firma Triton, seinen Stimmrechtsanteil am Unternehmen auf knapp 9 Prozent gesteigert zu haben. Damit ist Triton der aktuell größte Anteilseigner des Unternehmens. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete kurz darauf unter Berufung auf interne Quellen, dass Triton eine Übernahme von Evotec erwäge. Der Markt reagierte enthusiastisch auf die mögliche Übernahme. Der Kurs der Evotec-Aktie stieg im XETRA-Handel zeitweise um knapp 25% auf 9,64 Euro. Bisher haben sich weder Triton, noch Evotec zu der möglichen Übernahme geäußert.









