Unternehmen: Nynomic AG

ISIN: DE000A0MSN11



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 11.11.2024

Kursziel: 34,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



Q3: Rückkehr auf Wachstumspfad in 2025 visibel



Nynomic hat heute die 9M-Kennzahlen bekanntgegeben, nachdem das Unternehmen bereits Anfang Oktober die Guidance für das Jahr 2024 angepasst hat. Diese Prognose wurde nun nochmals bestätigt, ebenso die Erwartung auf eine deutliche Top Line-Steigerung im kommenden Jahr.



Erholung der Endmärkte lässt weiter auf sich warten: In Q3 konnte Nynomic mit einem Umsatz von 24,3 Mio. EUR nur das Niveau der beiden vorherigen Quartale erreichen, was aus der weiterhin zurückhaltenden Investitionsbereitschaft der Kunden in den wichtigen Endmärkten Halbleiter, Agrar und Pharma resultiert. Im Jahresvergleich stellt dies einen spürbaren Rückgang um 20,5% dar. Die Zurückhaltung zeigt sich auch im Orderbuch, was mit einem Auftragseingang von 72,7 Mio. EUR in den ersten neun Monaten (Book-to-Bill: 1,0) zwar über dem Vorjahreswert von 64,1 Mio. EUR liegt, jedoch noch keine spürbare Erholung andeutet. Im saisonal starken Schlussquartal benötigt Nynomic einen Umsatz von 28,0 Mio. EUR, um das untere Ende der Guidance zu erreichen (Q4/23: 34,6 Mio. EUR) und 32,6 Mio. EUR, um unsere Prognose zu treffen.



Der Rückgang im EBIT auf 0,9 Mio. EUR (Marge: 3,7%; Q3/23: 3,7 Mio. EUR) sollte aufgrund der verhaltenen Top Line-Entwicklung nicht überraschen. Nynomic investiert weiterhin in die Produktentwicklung und nimmt zudem keine Einschnitte in der Personalstruktur vor, um sowohl produktseitig als auch vertriebsseitig auf die Markterholung in den kommenden Jahren vorbereitet zu sein. Die fehlenden Umsätze im Vergleich zum Vorjahr spiegeln sich zudem in geringeren Deckungsbeiträgen wider.



Rückenwind zum Jahresstart 2025: Mit Blick auf das kommende Jahr erwarten wir eine Erholung der Umsätze bereits im ersten Quartal aufgrund der angesprochenen Nachholeffekte (siehe Comment vom 09. Oktober 2024) durch Auslieferungsverschiebungen. Zudem sollen neue Produktentwicklungen (u.a. Agrar, Pharma) einen ersten Top Line-Beitrag liefern (MONe: mittlerer einstelliger Mio.-Betrag), mit weiterem Steigerungspotenzial in den Folgejahren. Gegenläufig dürfte das weiterhin angespannte Marktumfeld wirken, welches wir aufgrund der schwachen Auftragseingänge sowie zurückhaltenden CAPEX-Planungen in der wichtigen Halbleiterbranche im ersten Halbjahr 2025 noch nicht auf dem Pfad der Erholung sehen. Nach der letzten Übernahme der art photonics GmbH im Dezember 2023 ist Nynomic zudem weiterhin auf der Suche nach Akqusitionstargets, die das Produktportfolio verstärken würden. Diese könnten einen zusätzlichen Beitrag zu der avisierten Umsatzsteigerung in 2025 beisteuern.



Fazit: Nynomic kämpft weiterhin mit einem schwachen Marktumfeld in den Kernmärkten. Auch zu Beginn des kommenden Jahres dürfte sich dieses zunächst nicht signifikant verbessern, wenngleich Nynomic mit Rückenwind in das erste Quartal gehen sollte. Wir bestätigen unsere zuletzt angepassten Prognosen und empfehlen die Aktie aufgrund der attraktiven Bewertung (EV/EBIT 2025e: 8,0) und der erwarteten Erholung in einem normalisierten Marktumfeld zum Kaufen mit einem Kursziel von 34,00 EUR.



