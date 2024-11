FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Personaldienstleister Amadeus Fire hat einen neuen Großaktionär. Der Investor Active Ownership halte einen Anteil an 9,44 Prozent, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Pflichtmitteilung des Unternehmens. Damit wäre er Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge der größte Anteilseigner von Amadeus Fire.

Eigenen Angaben zufolge verfolgt der Investor das Ziel, nach einem Einstieg mit Aufsichtsrat und Vorstand "konstruktiv" zusammenzuarbeiten, um mit strategischen Maßnahmen Werte zu schaffen. Amadeus Fire hatte im vergangenen Monat erneut das Gewinnziel für das laufende Jahr gesenkt. Zur Begründung hatte es geheißen, dass der Vorstand "keinerlei Marktaufhellung im weiteren Jahresverlauf" erwarte. Unternehmen zeigten sich zögerlich bei der Vergabe neuer Aufträge.

Der Aktienkurs von Amadeus Fire ist seit Jahresbeginn um fast ein Drittel gefallen. Damit gehört das Papier im SDax zu den schlechteren Werten. Der Index selbst hat im selben Zeitraum knapp drei Prozent verloren./he/ngu