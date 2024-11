Das Geschäft der Mayr-Melnhof Karton AG läuft alles andere als rund, das siehst du auch an der Aktie, die heuer mit Minus 40 Prozent im ATX Index (ATX Total Return bei plus 10 Prozent) die rote Laterne hütet. Wie du dir sicher denken kannst, sind zwei Umstände für die Misere verantwortlich: der wichtige Exportmarkt Russland ist weggebrochen und die Konsumschwäche schlägt voll durch. Mayr-Melnhof will jetzt ihre Verkaufspreispolitik anpassen und Kosten einsparen. Was anderes bleibt derzeit auch kaum übrig. Ob sich so die Margen rasch erholen ...

