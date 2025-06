EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Verkauf

Mayr-Melnhof Karton AG: MM schließt Verkauf der TANN Gruppe ab



02.06.2025 / 11:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Mayr-Melnhof Karton AG (MM) hat heute den Verkauf der TANN Gruppe an Evergreen Hill Enterprise, Pte. Ltd., Teil einer diversifizierten, privaten, indonesischen Unternehmensgruppe, abgeschlossen. Die TANN Gruppe bedruckt und veredelt zugekauftes Feinpapier zu Tipping Paper (Zigarettenmundstückpapier). Rückfragen richten Sie bitte an:

Mag. Stephan Sweerts-Sporck, Investor Relations,

Mayr-Melnhof Karton AG, Brahmsplatz 6, A-1040 Wien

Tel.: +43 (0) 1 501 36 - 91180, E-mail: investor.relations@mm.group,

Website: www.mm.group



02.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com