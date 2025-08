Mayr-Melnhof Karton AG (MM) dürfte im zweiten Quartal verhaltene Ergebnisse liefern, angesichts anhaltend herausfordernder Marktbedingungen - wie bereits von den Wettbewerbern Stora Enso und Metsa signalisiert. Interne Effizienzmaßnahmen können die Gegenwinde am Markt voraussichtlich nur teilweise ausgleichen. Der Umsatz wird voraussichtlich moderat um etwa 0,8?% gegenüber dem Vorjahr auf 1.027?Mio.?EUR steigen, jedoch sequenziell um 1,5?% zurückgehen. Das bereinigte EBIT sollte bei c. 53?Mio.?EUR liegen, was einer leichten Margenverbesserung im Jahresvergleich entspricht, jedoch einen Rückgang gegenüber dem Vorquartal bedeutet. Im Segment Board & Paper sorgen anhaltende Überkapazitäten und Importe weiterhin für einen schwachen Markt. Der Umsatz dürfte im Jahresvergleich nahezu unverändert bleiben, das operative Ergebnis dürfte in etwa die Gewinnschwelle erreichen. Die Sparte Food & Premium Packaging wird die Dekonsolidierung von TANN ab Juni widerspiegeln, was zu einem Umsatzrückgang von rund 3?% und einem Rückgang des EBITDA um 4?% führt. Dadurch dürften der Umsatz sequenziell leicht zurückgehen und die Marge um etwa 100 Basispunkte sinken. Demgegenüber wird für den Bereich Pharma & Health Care Packaging mit leichten sequenziellen Verbesserungen gerechnet - insbesondere durch die erfolgreiche Neuausrichtung von Essentra. Wir bestätigen unsere KAUFEN-Empfehlung mit einem Kursziel von 115,00?EUR.Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mayr-melnhof-karton-ag





© 2025 AlsterResearch