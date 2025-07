EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Gruppe auf der CDP-"A List" für Klimaschutz und Lieferkettenengagement ausgezeichnet

EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Die MM Gruppe wurde von CDP mit der Note "A" in der Kategorie "Klimaschutz" ausgezeichnet und hält gleichzeitig weiter ihre Spitzenposition in den Bereichen "Wälder" und "Wassersicherheit". Die Bewertung unterstreicht den strategischen Leadership-Ansatz von MM im Umweltbereich und positioniert das Unternehmen unter den besten 2 % von fast 23.000 weltweit bewerteten Unternehmen. Von besonderer Bedeutung ist darüber hinaus die Aufnahme der MM Gruppe in das "Supplier Engagement Leadership Board" von CDP, die das konsequente Engagement von MM für eine verantwortungsvolle Beschaffung belegt. CDP Supplier Engagement Assessment (SEA) bewertet Unternehmen anhand von Kriterien wie Governance, Zielsetzung, Scope-3-Emissionen und Engagement in der Wertschöpfungskette. Die Aufnahme von MM in die SEA "A List" bestätigt die intensive, datengestützte Zusammenarbeit des Unternehmens mit seinen Lieferanten, um messbare Fortschritte im Klimaschutz zu erzielen. "Das ist nicht nur eine Anerkennung - es ist eine Bestätigung", betont Peter Oswald, CEO der MM Gruppe. "Das 'A'-Rating bestätigt, dass unsere Strategie und unser Managementansatz für unseren Weg zur Dekarbonisierung funktionieren. Unser Produktportfolio auf Basis von Recycling- und Frischfasern ist darauf ausgelegt, die steigenden Erwartungen unserer Kunden in Bezug auf Klimaleistung, Transparenz in der Lieferkette und verantwortungsbewusste Beschaffung zu erfüllen. Ich danke unserem globalen Team für den effektiven Einsatz, mit dem wir diese Dynamik vorantreiben." Das vertikal integrierte Geschäftsmodell von MM für die Herstellung nachhaltigerer Verpackungsmaterialien verschafft dem Unternehmen weiterhin einen klaren Wettbewerbsvorteil. Dieser Ansatz ermöglicht eine präzise Kontrolle über Recycling- und Frischfasermaterialien sowie vollständige Rückverfolgbarkeit. Kompetenzen, die für Kunden in den Bereichen Fast-Moving Consumer Goods (FMCG), Pharmazeutika und Einzelhandelsverpackungen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Katja Tuomola, Head of Group Sustainability & Marketing Communications, ergänzt: "Die Auszeichnung als CDP Climate Leader und Supplier Engagement Leader sendet eine starke Botschaft an Markeninhaber und Verarbeiter: Wer mit MM zusammenarbeitet, hat einen Partner an seiner Seite, der bereits die höchsten Standards für die Offenlegung von Umweltdaten erfüllt. Mit unserem Anspruch 'Think next' machen wir es unseren Stakeholdern leichter, ihre eigenen ESG-Ziele zu erreichen und ihre Ergebnisse verlässlich zu kommunizieren." ----------------------------- Über die MM Gruppe

Die MM Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter von faserbasierten Verpackungslösungen für Konsumgüter, die Menschen ein besseres Leben ermöglichen und zu einer nachhaltigeren Zukunft für unseren Planeten beitragen. Mit einem Portfolio, das Karton, Faltschachteln, Kraft- und Feinpapiere, Beipackzettel und Etiketten umfasst, bietet MM innovative Lösungen, bei denen Recyclingfähigkeit im Mittelpunkt steht. Die MM Gruppe ist in rund 30 Ländern an 63 Standorten vertreten und ein marktführendes Unternehmen mit ca. 14.000 Mitarbeiter:innen. Als börsennotiertes Unternehmen verbindet die MM Gruppe langfristige Ausrichtung und ökologische Verantwortung. Über CDP

CDP ist eine globale gemeinnützige Organisation, die die weltweit führende Plattform für Umweltinformationen für Unternehmen, Städte, Bundesstaaten und Regionen betreibt. Ihre Bewertungen helfen Investoren und Stakeholdern dabei, zu beurteilen, wie effektiv Organisationen mit Themen wie Klimawandel, Entwaldung und Wassersicherheit umgehen. Das CDP Supplier Engagement Assessment (SEA) bewertet die Klimapolitik und -maßnahmen von Unternehmen in ihrer Lieferkette und beurteilt, wie Unternehmen Emissionen und Risiken entlang ihrer Wertschöpfungsketten managen. Die SEA "A List" bestätigt, dass Unternehmen sich auf höchstem Niveau für den Klimaschutz engagieren. Rückfragen richten Sie bitte an:

