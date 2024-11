MicroStrategy kauft schon wieder Bitcoins in Milliardenhöhe!

Der Bitcoin ($BTC) scheint dieser Tage unaufhörlich zu steigen! Heute steht er schon wieder bei über 4 Prozent Performance. Noch interessanter war allerdings der gestrige Tag, denn für einen Sonntag zeigte der Bitcoin-Kurs mit über 5 Prozent Gewinn nicht nur eine hervorragende Performance, sondern diese trat auch bei einem außergewöhnlich hohen Handelsvolumen auf.

Das Volumen war nämlich rund dreimal so hoch wie an einem herkömmlichen Sonntag! Das zeigt, dass viele verschiedene Käufer derzeit in den Markt strömen. Und einer davon ist anscheinend der Konzern MicroStrategy unter Federführung seines bekannten CEOs Michael Saylor.

(Der Bitcoin ist am Sonntag unter hohem Volumen stark gestiegen und bewegt sich auch heute direkt stark nach oben - Quelle: Tradingview.com)

Michael Saylor ist im Kaufrausch - Und der zahlt sich aus!

Michael Saylor ist bekannt für seinen ausgeprägten Optimismus in Bezug auf den Bitcoin. So geht er davon aus, dass der Kurs der größten und ältesten Kryptowährung sich in den 2030er-Jahren bei 13 Mio. US-Dollar pro Coin bewegen wird. Und seinem Optimismus lässt er auch Taten folgen. Denn heute wurde bekannt, dass MicroStrategy unter seiner Führung erneut 27.000 $BTC im Wert von über 2,03 Mrd. US-Dollar gekauft hat!

https://twitter.com/saylor/status/1855959543508828428

Mit den neuen Käufen hält MicroStrategy mittlerweile 279.420 $BTC, die einen derzeitigen Gesamtwert von etwa 23,5 Mrd. US-Dollar haben! Bezahlt hat MicroStratgy dafür laut Saylor 11,9 Mrd. US-Dollar, womit der Konzern über 100 Prozent im Gewinn liegt mit seinen Bitcoin-Positionen. Der Durchschnittskurs, zu dem die Bitcoins gekauft wurden, liegt bei 42.692 US-Dollar. Es liegt also auf der Hand, dass die Entscheidung, Bitcoins zu kaufen im Jahr 2020, die beste war, die Michael Saylor für sein Unternehmen treffen konnte. Auch der Aktienkurs von MicroStrategy ($MSTR) ist seitdem um über 1.000 Prozent angestiegen!

Was bedeuten die Käufe von MicroStrategy für den Bitcoin-Kurs?

Die Bitcoin-Bestände von MicroStrategy machen den Softwarekonzern zu einem der größten Bitcoin-Investoren der Welt. Übertroffen wird der Konzern nur von wenigen Akteuren wie der bislang unberührten Wallet von Satoshi Nakamoto mit 1,1 Mio. $BTC und dem Finanzkonzern BlackRock, der mittlerweile 400.000 $BTC zur Deckung seines iShares Bitcoin Trust ($IBIT), dem größten aller Bitcoin-ETFs, hält.

Bedenkt man, dass seit dem letzten Halving etwa 450 $BTC am Tag gemined werden, zeigt das, dass die Nachfrage das Angebot derzeit stark überwiegt, was sich mittel- bis langfristig in steigenden Kursen äußern sollte. Für den Bitcoin bedeutet das, dass ein Kursniveau von 100.000 US-Dollar bis zum Jahresende durchaus realistisch sein könnte. Für Anleger bedeutet das, dass sie jetzt wieder die Chance haben, in Coins zu investieren, die sich in kürzester Zeit verzehnfachen könnten.

